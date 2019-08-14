«Азербайджан — дружественная для нас страна. Мы ждем поддержку от братской страны в вопросе Кашмира».

Об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Я недавно был в МИД Азербайджана мы обсуждали вопрос Кашмира. Хочу также отметить, что Азербайджан является членом контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Кашмиру. И мы попросили Азербайджан принять резолюцию по Кашмиру» –, цитирует посла «Репорт».

Он также напомнил, что Пакистан — единственная страна, не признающая Армению как государство.

«Как вы знаете, в обеих палатах парламента Пакистана приняты резолюции по Ходжалы», – добавил дипломат.

Minval.az