Обнародованная властями Грузии цифра касательно финансовых потерь страны в туристическом секторе занижена свыше 10 раз.

Как передает РИА Новости, об этом в эфире НСН заявила бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, комментируя заявление грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ранее назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России. По его словам, туристический сектор понес ущерб в 60 миллионов долларов. Это данные на конец июня. Но грузинский премьер отметил и хороший тренд прошлого месяца — на 40 процентов по сравнению с прошлым годом вырос турпоток в Аджарию.

«Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень многое. В первую очередь, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало историческое падение лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару», — заявила Бурджанадзе.

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