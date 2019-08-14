«Украинское направление» становится для турецкой дипломатии приоритетным

Герой одной из новелл Омера Сейфеддина, выйдя из заведения для душевнобольных, никак не мог понять: каким образом могут воевать друг с другом страны, расположенные на таком далеком расстоянии?

Сегодня уже никого не удивляют подобные расстояния ни для боевых операций, ни для союзов — и это не считая разного рода «заморских территорий» и тем более военных баз. Но тем не менее даже сегодня, в век трансконтинентальных перелетов, добрых отношений с соседями ничем не заменить.

С этой точки зрения отношения Турции и Украины — пример показательный. Две соседние страны, выходящие в Черное море, развивают сотрудничество во многих сферах как раз на основе здорового прагматизма и «экономической конкретики», что требует еще и умения обходить «острые углы».

Изрядную пищу для размышлений дает здесь недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. В самом деле, еще в бытность свою ведущим «95 квартала» Зеленский едко и не совсем этично «прошелся» в адрес президента Турции. Но ожидания тех, кто прогнозировал политические обиды со стороны Анкары, были обмануты уже в первые дни после победы Зеленского. Еще не вступив в должность, новоизбранный президент Украины отправился в Турцию на отдых, где Реджеп Тайип Эрдоган предоставил ему солидную охрану. Нынешнему визиту Зеленского уже в ранге действующего президента предшествовал еще один малоприятный инцидент: турецкий ударный беспилотник уничтожил в Ливии два самолета с украинскими экипажами, которые, как оказалось, доставляли оружие генералу Хафтару. Но ожидаемых «сложностей» в отношениях Киева и Анкары так и не появилось, тем более что самолеты были зафрахтованы частной и вовсе не украинской фирмой.

Так или иначе, визит прошел «в теплой и дружественной обстановке». Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, другими официальными лицами, получил аудиенцию у Константинопольского патриарха, принял участие в турецко-украинском бизнес-форуме. Интерес понятен: Украина для Турции — большой и перспективный рынок, о чем бы ни шла речь, от строительных подрядов до взаимной торговли и туризма. Министр торговли Турции Рухсар Пекджан на Деловом форуме Турция-Украина с удовлетворением отметила: «На сегодняшний день турецкие строительные компании реализовали на Украине проекты на общую сумму 5,9 млрд долларов. Турецкие компании с радостью внесут вклад в рост, развитие и в увеличение уровня благосостояния Украины. И мы им поможем». Мало того, Владимир Зеленский в ходе визита даже посетил турецкое предприятие, занимающееся производством беспилотных летательных систем Baykar Aerospace and Defense. Эти беспилотники, напомним, уже поставляются в Украину на основе договоренностей, заключенных еще во времена Петра Порошенко.

А вот это уже не просто коммерция, а политика. Ведь речь идет об оружии, тем более летальном.

И самое главное, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров четко и недвусмысленно обозначил позицию своей страны. СМИ цитировали заявление Эрдогана: Турция не признавала законность аннексии Крыма и не сделает этого. Что, без сомнения, оказалось горькой пилюлей для Кремля. Как отметил турецкий лидер, «крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности». Решительно и четко высказался в поддержку территориальной целостности Украины: «Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт в Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины».

Можно вспомнить, что в делегацию, которую привез в Турцию Зеленский, вошли не только секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, но и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В программу визита также вошла встреча с представителями украинской и крымско-татарской диаспор.

Уже тогда, по горячим следам визита, стало понятно: заявления Эрдогана для многих российских политиков и экспертов оказались полным шоком. Наиболее резвые советовали турецкому лидеру встречаться и общаться не с Джемилевым, а с теми представителями крымских татар, которые признали российскую аннексию полуострова. Телеканал с характерным названием «Царьград» (русское название сначала Константинополя, а затем Стамбула, если кто забыл) пытается разыграть на украинском направлении тот же «пиар-ход», что и некогда на грузинском, и напугать Киев мифической «турецкой экспансией»: «За заявлениями Эрдогана о непризнании Крыма частью России могут стоять великодержавные амбиции и воспоминания о 300-летнем владении полуостровом». И за всем этим сквозила растерянность: как так? Эрдоган, друг Путина, который совсем недавно приобрел у России ЗРК С-400 — и не признает Крым российским? А как же быть с озвученным приглашением турецкого лидера на открытие соборной мечети в том же Крыму? Как вообще пережить очередной «нож в спину»? И самое главное, валить на «вашингтонский обком» тоже не получается: Эрдоган, когда того требуют интересы Турции, ведет с США весьма жесткую полемику.

Можно, конечно, выстроить логическую схему: в Турции наличествует солидная крымско-татарская диаспора. Пренебрегать ее голосами, дескать, Эрдогану не с руки. Только вот это не единственная составляющая «крымско-татарского акцента» турецкой дипломатии на украинском направлении. В Анкаре не торопятся обозначать этого вслух, но вряд ли совсем уж не видят в российской аннексии Крыма прямой и явной угрозы для себя. Прежде всего, силовая перекройка чужих границ — это слишком опасный прецедент, чтобы в Турции на него совсем уж не обратили внимания, особенно на фоне регулярных поползновений создать на землях турецкой Восточной Анатолии то «Западную Армению», то «Курдистан». Но самое главное, вряд ли в Крыму Россию интересовали старые советские санатории, рыба-барабулька или местный деликатес — яичница с мидиями. Главным призом здесь была и остается главная база ВМФ России в Севастополе. А вот необходимость ее сохранения, как, кстати, и само по себе существование столь мощного Черноморского флота, уже самым непосредственным образом указывает на российскую «босфорскую стратегию», точнее, главную «державную мечту» с захватом

Босфора и Дарданелл, водружением креста на купол Святой Софии и т.д. Что уже диктует властям Турции вполне понятную линию поведения, в том числе, вернее, прежде всего в вопросе Крыма. И если для российских экспертов это оказалось полной неожиданностью, то обижаться следует на качество российской же аналитики, но не на Зеленского, Джемилева и тем более Эрдогана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az