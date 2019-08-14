Министерство торговли США внесло в свой черный список ряд компаний из более чем десятка стран мира, в том числе Армении.

В санкционном списке оказались две компании из Армении: ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел».

«ЕрНИИСС заполучил и реэкспортировал товары из «Списка коммерческого контроля» (CCL) Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий. Также лицо, которое является исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО «Маркел», занимается бизнесом с иранской организацией, находящейся под санкциями США», — говорится о причинах включения компаний в список в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

В санкционный список министерства торговли США попал также Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ, Россия) и еще 14 компаний из Грузии, Канады, Китая, Бельгии, Гонконга, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

По мнению американских властей, эти компании действуют вопреки национальной безопасности и интересов внешней политики США. Санкционные ограничения, которые вводят дополнительные требования на получение фигурантами списка лицензий на экспорт, вступят в силу в среду.

Minval.az