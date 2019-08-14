Иранские запасы обогащенного урана достигли 370 кг, на порядок превысив лимит этих материалов, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил во вторник официальный представитель Иранской организации ядерной энергии Ирана Бехруз Камалванди, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

«Мы в хорошем темпе производим обогащенный уран, и наши запасы превышают на 60 — 70 кг лимит в 300 кг (по СВПД), и этот объем быстро растет», — заявил Камалванди на церемонии начала строительства центра по исследованию изотопов в Фордо.

Кроме того, он заявил, что Иран не намерен ограничиваться запасами тяжелой воды в 130 т, лимит которых также устанавливал СВПД. Камалванди добавил, что Иран не экспортирует в больших объемах тяжелую воду, однако имеет доступ к соответствующим рынкам европейских и неевропейских стран.

Minval.az