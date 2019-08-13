Глава компании Tesla Илон Маск уже неоднократно рассказывал о преимуществах электрокаров перед традиционными топливными решениями. В своем новом заявлении он назвал привычные двигатели внутреннего сгорания «прошлым веком» и предсказал им незавидную судьбу музейных экспонатов, пишет интернет-сайт 24tv.ua.

В своем Twitter-аккаунте эксцентричный миллиардер заявил, что традиционные силовые установки транспортных средств – не более чем «переходное увлечение», которое скоро «будет круто смотреться разве что в музее».

Заметим, он даже сравнил их с паровыми двигателями, намекнув на старение технологии в сравнении с электрическими приводами.

Minval.az