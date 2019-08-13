Как рассказала одна из приятельниц Меган Маркл, последнее время герцогиня пребывает далеко не в лучшем настроении. С одной стороны, она подвергается критике со всех сторон, а с другой — жизнь в «золотой клетке» начинает ее изматывать. Как пишет издание «7Дней», этими откровениями подружка Маркл поделилась с изданием Globe.

Не прошло и полутора лет с момента сказочной свадьбы Меган и принца Гарри в Виндзоре, а уже многое изменилось. Прежде всего, из всеобщей любимицы герцогиня превратилась в объект постоянной критики — как со стороны СМИ, так со стороны старших членов королевского семейства. Не говоря уже о родственниках Меган по отцовской линии, нападки которых на нее, похоже, не прекратятся никогда.

Конечно, в том, что отношение за это время стало совсем другим, Маркл отчасти виновата сама. Она постоянно нарушает традиции и протокольные требования, обязательные для всех членов королевской семьи. К тому же, Меган обвиняют в том, что герцогиня нередко ведет себя, как капризная голливудская дива. И при этом еще требует права на исключительную приватность своей жизни.

В борьбе за эту приватность герцогиня и поставила сама себя в почти безвыходное положение. По ее требованию, ей с Гарри еще до рождения их первенца Арчи предоставили возможность переселиться из Лондона в Виндзор. При этом супруги практически прервали все контакты с членами семейства Елизаветы. Но и со своими новыми виндзорскими соседями Маркл тоже общаться не пожелала. Как уже сообщалось ранее, по ее указанию соседям разослали послание, в котором Меган и Гарри практически запретили местным жителям вступать с ними в контакт. А если учесть, что подруги навещают Маркл совсем не часто, она, фактически оказалась в полной изоляции. И все это уже начинает серьезно тяготить Меган. Более того, как призналась подруге герцогиня, она уже начала задумываться, не совершила ли она ошибку, выйдя замуж за принца…

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