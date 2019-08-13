В конце июля консервативный глава Революционного суда Ирана назвал новой «враждебной властью», взаимодействие с которой запрещено и будет караться тюремным сроком до десяти лет, 42-летнюю ирано-американскую активистку Масих Алинеджад, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The National Interest.

Отмечается, что она может показаться не слишком грозным политическим противником. Ее история напоминает истории многих других людей, которые решили или были вынуждены покинуть Иран в течение 40 лет с Исламской революции в стране в 1979 году. Однако благодаря социальным сетям в рамках ее движения My Stealthy Freedom («Моя скрытая свобода») тысячи иранских активистов, протестующих против религиозных ограничений в Иране, обмениваются фото- и видеоматериалами и сообщениями. В центре кампании находится хиджаб, который должны носить женщины в Иране. Публичное появление без него может привести к штрафам и краткосрочному тюремному заключению.

Согласно статистическим данным, около половины иранцев выступают против обязательного ношения хиджаба. Неудивительно, что протесты против режима, которые проходят с конца 2017 года, направлены в том числе и против этого элемента одежды. Символом борьбы с обязательным ношением хиджабов стала Вида Мовахед, которая с непокрытой головой забралась на трансформаторную будку на проспекте Энгелаб и стала размахивать хиджабом на палке. Ее примеру последовали многие женщины. Отношение властей Ирана к Алинеджад и поддерживающим ее активистам, некоторые из которых были приговорены к тюремному заключению, говорит о том, что Иран боится своих женщин.

Minval.az