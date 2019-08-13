Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на газету Ostsee-Zeitung.

Как отмечается, такое заявление она сделала во время встречи с читателями газеты.

По ее словам, после окончания срока она больше не планирует заниматься активной политической деятельностью.

Отвечая на вопрос, чем она будет заниматься, Меркель призналась, что хотела бы отдохнуть.

«Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями»», — отметила Меркель.

Кроме того, по словам канцлера, она хотела бы, чтобы в учебниках по истории про нее написали, что «она старалась».

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