Вице-премьеру Италии Маттео Сальвини грозит серьезный штраф за публикацию в Twitter. Его обвинили в нарушении авторских прав.

С обвинениями выступил немец Фридхольд Улонск, который является автором фотографии, размещенной в сообщении Сальвини. В публикации итальянский чиновник иронизирует над членами экипажа Sea Watch, которые на судне доставили трех мигрантов в итальянский порт, а потом их обвинили в пособничестве незаконной миграции. Сообщение Сальвини снабдил фотоколлажем на основе снимка Улонск. Последний заявил об авторских правах.

И теперь Сальвини должен оплатить штраф в размере до 250 тысяч евро или ему грозит административный арест сроком до шести месяцев, уточняет ТАСС.

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