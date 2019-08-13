Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны Европы разрешить высадку в их портах 507 нелегальным мигрантам из Ливии, спасенным в Средиземном море судами неправительственных организаций Ocean Viking и Open Arms.

Как отмечается в опубликованном во вторник в Женеве заявлении «УВКБ просит европейские правительства разрешить немедленную высадку 507 человек, спасенных недавно в центральной части Средиземного моря и оказавшихся в бедственном положении». На судне Ocean Viking находятся 356 мигрантов, на Open Arms — 151.

Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель подчеркнул, что погодные условия в море «становятся только хуже». «Оставить в море людей, бежавших от войны и насилия в Ливии, означало бы добавить новые страдания к прежним», — сказал он, призвав разрешить судам пристать к берегу, чтобы мигранты могли получить гуманитарную помощь, передает ТАСС.

УВКБ исходит из того, что Ливия, где идут бои, «не может считаться безопасной гаванью, и никто не должен быть туда возвращен». Как подчеркивает это ведомство, необходимо усилить поисково-спасательные операции в центральной части Средиземного моря. По его мнению, роль, которую выполняют в этом отношении неправительственные организации, «должна быть признана и поддержана».

По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 41,5 тыс. мигрантов, 843 человека погибли или пропали без вести в пути.

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