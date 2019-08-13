Группа заключенных саудовских тюрем впервые в истории совершила хадж (паломничество) к святым местам в городах Мекка и Медина, расположенных на территории Саудовской Аравии, сообщает Впервые в ТАСС.

Он сообщил, что в этом году «50 заключенных впервые смогли совершить паломничество в период отбывания наказания за совершенные ими ранее преступления».

Эта специфическая группа, согласно канонам ислама, во время паломничества ничем не должна была отличаться от остальных пилигримов, собравшихся в Мекке и Медине. По словам представителя ведомства, у святых для мусульман мест заключенные были одеты в традиционные для такого случая белые одежды, к ним не было приставлено надзирателей, за ними не велась слежка. Все обряды хаджа группа из 50 заключенных провела лишь в сопровождении 32 родственников.

Основной целью данной программы являлось «приобщение к повседневной жизни и предварительная социализация заключенных перед завершением сроков их тюремного заключения», заметил саудовский чиновник. Он подтвердил, что после прохождения обрядов паломничества все арестанты, участвовавшие в эксперименте, вернулись в места лишения свободы. Саудовское Главное управление пенитенциарных учреждений намерено продолжить подобную практику и в следующем сезоне хаджа.

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