Руководство полиции заинтересовалось этим случаем и лишило сотрудника права пользоваться служебным автомобилем.

В США руководство полиции Чикаго лишило своего сотрудника права пользоваться служебным автомобилем после того, как он подвез на нем известного рестлера и актера Халка Хогана. Об этом пишет интернет-издание Корреспондент.

Знаменитость опубликовала на своей Facebook-странице видео, снятое из автомобиля с включенной звуковой сиреной. Они с полицейским проехались по территории международного аэропорта О’Хара вдоль ряда авиалайнеров.

В видео за рулем сидит полицейский, а рядом с ним — актер. При этом знаменитость уговаривает водителя воздержаться от рискованных маневров и призывает к осторожности.

Запись изначально привлекла внимание пользователей Сети, после чего ею заинтересовалось также руководство полиции. В итоге сотрудник был лишен права пользоваться машиной на территории аэропорта, а заодно в его отношении было начато служебное расследование.

Minval.az