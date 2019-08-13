Восемь певиц и танцовщица заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Сам Пласидо Доминго отверг все обвинения, сообщает агентство Associated Press.

По словам женщин, они подвергались домогательствам со стороны известного и влиятельного певца в разное время в течение 30 лет, с конца 1980-х годов. Женщины рассказали изданию, что Доминго преследовал их, пытался целовать, склонял к сексуальным контактам.

По данным издания, лишь одна из девяти женщин согласилась, чтобы ее имя было обнародовано — певица Патриция Вульф. Семь из девяти собеседниц агентства заявили о том, что их карьере был нанесен ущерб из-за отказа оперной звезде. Еще несколько женщин сообщили агентству, что испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны Доминго.

«Существует устная традиция предостерегать женщин от Пласидо Доминго», — рассказала изданию певица, работавшая в опере, но не входившая в число женщин, заявивших о домогательствах со стороны певца.

Она отметила, что ей советовали «избегать Пласидо Доминго любой ценой и уж точно не оставаться с ним наедине».

В свою очередь Пласидо Доминго отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.

«Мне больно слышать, что я кого-то огорчил или заставил чувствовать дискомфорт — вне зависимости от того, как давно это было (…) Те, кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то», — отметил певец.

Пласидо Доминго также подчеркнул, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

Associated Press в своей статье указало, что ни одна из женщин не смогла предоставить вещественные доказательства. Однако агентство отметило, что в ходе расследования были проверены слова женщин, и они действительно работали именно там, где сказали, и пересекались по работе с Пласидо Доминго.

Minval.az