Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке «новых мощных систем вооружений», приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты «Нодон синмун».

Поощрение военнослужащих от генеральского до лейтенантского званий последовало за серией испытаний пусковых систем многозалпового огня, которые проводились в КНДР в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи по моделированию войны на Корейском полуострове.

В приказе Ким Чен Ына говорится, что удостоившиеся повышения военные «своей несгибаемой силой воли и необычайными творческими способностями преодолели трудно решаемые технологические проблемы, своими силами и умом, на основе отечественных технологий разработали новые системы вооружений и обеспечили решительный поворот в укреплении сил самообороны страны».

Minval.az