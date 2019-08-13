Франция должна добиваться репатриации из Ирака семерых соотечественников, приговоренных к высшей мере наказания за террористическую деятельность. Об этом заявила в понедельник в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар.

Речь идет о лицах, задержанных ранее на сирийской территории «Силами демократической Сирии» — вооруженными формированиями курдов, ведущих при поддержке США борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».

Как отметила Калламар, «перемещение этих людей в Ирак для судебного преследования было незаконным». По ее словам, иракская судебная система «имеет серьезные структурные проблемы», смертная казнь там «регулярно применяется в отношении лиц, якобы являющихся членами ИГ», судебные процессы проводятся «поспешно», и у правосудия «нет возможности идти своим чередом».

Спецдокладчик выразила особую обеспокоенность по поводу того, что Франция, «возможно, сыграла роль» в перемещении своих граждан из Сирии в Ирак. «Я призываю правительство Франции активизировать усилия ради этих семи граждан, а также всех других французских граждан, находящихся под стражей в Ираке, чтобы они не были произвольно лишены жизни, а могли быть подвергнуты судебному преследованию во Франции в духе подлинной ответственности [за свои поступки] и верховенства права».

Minval.az