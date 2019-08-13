Перебежчица из КНДР и ее сын обнаружены мертвыми в своей квартире в Сеуле. Как сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на полицию, они могли умереть от голода.

По его данным, тела 42-летней женщины и ее шестилетнего сына обнаружил дворник после того, как поступили жалобы на идущий из квартиры запах.

По данным полиции, на телах отсутствуют признаки насильственной смерти или самоубийства. По предварительным данным расследования, смерть наступила около двух месяцев назад.

Сообщается, что женщина бежала из КНДР в 2009 году, некоторое время жила в Китае, а затем после развода перебралась в Южную Корею. Отмечается, что женщина с ребенком жили в полной нищете, ранее за неуплату в их квартире было отключено водоснабжение.

По мнению следователей, пара могла умереть от голода, поскольку в их жилье не было найдено никакой еды и денег. Однако точные причины смерти будут известны лишь по итогам вскрытия.

Minval.az