Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области. Соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter.

«США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии», — написал он.

«Взрыв российской Skyfall [название крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО] заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!» — добавил президент США.

Minval.az