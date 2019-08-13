Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где больше двух месяцев бушует политический кризис с многомиллионными протестами.

Об этом в понедельник сообщает Global TImes — издание, подконтрольное Компартии КНР, которое считается ее «рупором» по международным вопросам, передает finanz.ru.

Силы Народной вооруженной полиции КНР — внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны, — концентрируются в Шеньчжене, 10-миллионном городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом.

На видео, опубликованном Global TImes, колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей проследуют по шоссе и городским улицам, занимая стоянки, которые превращаются в форпосты.

Китайские медиа называют происходящее подготовкой к «крупномасштабным учениям», пишет корреспондент CNN.

Народно-освободительная Армия Китая одновременно опубликовала видео учебных тренировок, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей при помощи бронетехники и водяных пушок. При этом мрачный закадровый голос предупреждал: «Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск».

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