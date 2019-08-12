Суд в Норвегии на месяц арестовал Филипа Мансхауса, который открыл стрельбу в мечети. Об этом сообщает Rtvi.

Обвинение требовало для 21-летнего Мансхауса полной изоляции на четыре недели. В итоге суд постановил, что на протяжении всего срока ему запретили переписываться, пускать посетителей, а также общаться с прессой.

Мужчина обвиняется в совершении теракта, а также убийстве 17-летней сводной сестры. Как сказала адвокат мужчины Унни Фриеса, он не признает своей вины и требует освобождения.

10 августа в мечети, расположенной в коммуне Берум, произошластрельба. Стрелок, одетый в шлем и бронежилет, зашел в здание и успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его смог остановить 75-летний прихожанин мечети. В результате он получил легкие ранения.

Уже после стрельбы в мечети полиция в ходе расследования нашла труп девушки в его доме в Беруме.

По информации правоохранительных органов, мужчина оставлял в интернете публикации, где «симпатизировал», например, главе Норвегии в период нацистской оккупации Видкуну Квислингу, а также резко высказывался против мигрантов.

Minval.az