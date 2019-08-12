Минобороны Турции сообщило о прибытии в понедельник шести американских военнослужащих на границу Турции с Сирией в рамках работы по созданию зоны безопасности, передает «Анадолу».

«Американская делегация в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией», — цитирует агентство заявление военного ведомства.

Там отмечается, что «центр совместных операций по Сирии планируется задействовать в ближайшие дни». Этот центр — один из компонентов американо-турецкой зоны безопасности.

Турция и США на прошедшей неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Minval.az