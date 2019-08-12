Эксперты Института исполнения современной музыки опубликовали рейтинг знаменитостей, которые имеют наибольшее количество фейковых подписчиков. Лидировала в перечне известная телеведущая Эллен Дедженерес. Об этом отмечается на сайте Института.

У телевизионной звезды из 75,6 миллионов подписчиков 58 процентов — боты. На втором месте в списке идет футболист Тони Кроос (57 процентов), а замыкает тройку лидеров антирейтинга еще один футболист Давид Луис (56 процентов).

Далее идут футболист Иско (56 процентов) и американская певица Кэти Перри (53 процента из 83,6 миллионов ее подписчиков — боты).

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