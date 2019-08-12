Пакистан начал перебрасывать свою военную технику к индийской границе. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на правительственные источники в понедельник, 12 августа.

«В субботу три транспортных самолета С-130 ВВС Пакистана доставили военную технику на военную базу Скарду, расположенную вблизи исторической области Ладакх (принадлежит Индии – ред.). Индийские ведомства внимательно следят за перемещениями пакистанских военных в приграничных районах», – говорится в сообщении.

Утверждается, что доставленное вооружение впоследствии может быть использовано армией Паксиатна для поддержки ударов ВВС – аналогичных тем, что были совершены по индийской части Кашмира в феврале текущего года. Следующим шагом со стороны Исламабада, полагают источники, станет перебазирование на базу Скарду истребителей-бомбардировщиков Ченду FC-1 Сяолун.

5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

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