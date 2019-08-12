Власти КНР расценивают протесты в Гонконге как терроризм.

«Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма», — сказал представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао) Ян Гуан.

«Это нарушает принцип верховенства закона и общественный порядок в Гонконге», — подчеркнул он.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Minval.az