Отчет министерства обороны США о тысячах боевиков «Исламского государства» на границе Ирака и Сирии не соответствует действительности. С таким заявлением выступил иракский бригадный генерал Яхья Расул, командующий наступательной операцией, сообщает Al-Masdar News.

«Цифры, озвученные Пентагоном, крайне преувеличены», — цитирует его издание.

Расул также рассказал, что Ирак недавно начал третий этап операции «Воля к победе», цель которой — избавить Ирак от «спящих» ячеек джихадистов из ИГ. Как сообщалось ранее, американские военные насчитали примерно 14 тысяч боевиков этой организации на границе Ирака и Сирии.

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