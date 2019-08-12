Представители США и движения «Талибан» перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на «Талибан».

«Переговоры были длинными и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами и старшими по званию относительно дальнейших шагов», — сказал представитель группировки Забинулла Муджагид.

Американская сторона не прокомментировала завершения переговоров.

В то же время спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в Twitter по случаю праздника Гурбан: «Я надеюсь, что это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне».

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