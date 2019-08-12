Совместный оперативный центр по Сирии будет создан Турцией и США в ближайшие дни, сообщил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам турецкого министра, «зона безопасности» в Сирии, которую планируется создать совместными усилиями двух стран, должна простираться от границы Турции на 30-40 км вглубь сирийской территории.

«Мы ожидаем шаги именно в данном направлении. Турция заинтересована в выводе отрядов террористов YPG из «зоны безопасности и об этом информирована американская стороны. Достигнуты договоренности по контролю и координацией действий в воздушном пространстве Сирии и обмену разведданным», -цитирует его слова «Анадолу».

Министр нацобороны Турции заявил, что в переговорах с США по Сирии турецкая сторона предоставила четкий временной график действий.

Акар подчеркнул, что Турция разработала альтернативные планы по Сирии «на случай, если договоренности с американской стороной не будут реализовываться».

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