Жена главы правительства Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой премьер-министр сейчас находится в процессе развода, впервые рассказала о своей борьбе с раком.

В своей статье, опубликованной 11 августа газетой The Sunday Times, Уилер пишет, что этим летом перенесла три операции по удалению диагностированной у нее в начале года опухоли шейки матки.

По словам Уилер, которая является известной правозащитницей и писательницей, из-за ставшего для нее неожиданностью диагноза она была вынуждена отменить давно запланированную поездку в Россию. При этом лечение прошло успешно, а анализы показали, что опухоль не успела распространиться.

Уилер использовала свою историю, чтобы обратить внимание британок на то, как важно регулярно проходить обследования на наличие признаков онкологических заболеваний.

Как пишет The Sunday Times, число жительниц королевства, которые не приходят на назначенные приемы к своим врачам для регулярной сдачи цитологических анализов, сейчас достигло 20-летнего максимума.

Уилер и Джонсон, которые прожили в браке 25 лет и стали родителями четверых детей, объявили о предстоящем расставании в сентябре прошлого года.

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