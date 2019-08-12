Ален-Фабьен Делон, младший из двух сыновей актера Алена Делона, опубликовал 11 августа в Instagram сообщение, в котором заверил, что его отец идет на поправку после перенесенного инсульта.

Сообщение сопровождается фотографией, сделанной в больнице в период после операции, — на ней запечатлен сильно похудевший, но улыбающийся 83-летний актер, сидящий в кресле.

В минувший четверг старший сын Делона, Антони, впервые сообщил, что его отец, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии.

По его сведениям, инсульт сопровождался «небольшим» кровоизлиянием в мозг, состояние актера после операции стабилизировалось, и он «чувствует себя все лучше».

На следующий день Анушка, дочь актера, находящаяся при нем в швейцарской клинике, привела противоречащие сведения, сообщив, что инсульт сопровождался сильным кровоизлиянием между внутренней поверхностью черепа и мягкой оболочкой мозга. Тем не менее она также заверила, что ее отец не только успешно поправляется, но и вынашивает новые актерские планы.

Теперь Ален-Фабьен Делон написал: «Спасибо всем за все ваши послания поддержки, которые радуют сердце. Как видите, Ален Делон чувствует себя все лучше и лучше. Он целует вас всех».

Minval.az