В Великобританию в воскресенье, 11 августа, прибыл с двухдневным визитом советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который намерен призвать британские власти ужесточить позицию в отношении Ирана и китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

В частности ожидается, что Болтон призовет Великобританию более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона.

Также важное место на переговорах Болтона в понедельник и вторник будет занимать Brexit.

Как отмечает агентство, Белый дом пытается укрепить отношения с правительством нового британского премьера Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьером Терезой Мэй.

Многие дипломаты ожидают, что Лондон будет все больше зависеть от США в преддверии выхода Британии из Евросоюза.

Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

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