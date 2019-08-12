Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.

Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявлял, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.

Minval.az