Белла Хадид снова совершенно свободна. Как стало известно, она и ее любовник — певец Абель Тесфэй, выступающий под псевдонимом Weeknd — объявили, что решили расстаться. Согласно официальной версии, причиной их решения стало то, что их карьеры, якобы, оказались категорически несовместимы. В итоге они проводили врозь слишком много времени, что повлияло на их отношения.

Однако, по мнению сплетников, отношения 22-летней Беллы и 29-летнего Тесфэя сгубили вовсе не их стремительно развивающиеся карьеры. Как утверждают злые языки, Weeknd не был абсолютно верен Хадид. Ходили слухи, что он совершенно не возражал против того, чтобы его многочисленные фанатки «вешались» ему на шею. А если учесть, что певец много гастролирует, можно догадаться, что таких интрижек у него было немало. И Белла, которая всегда была очень ревнива, решила, что с нее довольно и поставила точку в их лав-стори.

Издание 7Дней отмечает, что Хадид и Тесфэй пережили уже второй раунд своего романа. Их отношения начались еще в 2015-м, после того, как они познакомились на фестивале Coachella. Их дебют как пары на красной дорожке состоялся в 2016-м на церемонии вручения «Грэмми». Но осенью того же года они неожиданно расстались. Причем, Абель тогда не долго грустил в одиночестве, у него вскоре завязался бурный роман с Селеной Гомес. И Белла, как утверждают, просто сходила тогда с ума ль ревности. Ведь у нее за время расставания с Абелем так ни с кем и не сложились сколько-нибудь серьезные отношения. А как только Селена бросила Тэсфея, воссоединившись с Джастином Бибером, Белла, не теряя времени даром, вернулась к своему бойфренду. Не прошло и двух недель с того момента, как стало известно о крушении отношений Абеля и Селены, как папарацци подловили Хадид, целующейся с Тесфеем…

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