В «Твиттере» появилось видео из города Стюарт штата Флорида, на котором сотни крабов перебегают дорогу и следуют дальше по тротуару. Убегая от машин, членистоногие прячутся в кустах, сообщает «Лайф».

Как пишут пользователи соцсетей, подобное нашествие ракообразных наблюдается в штате впервые.

Крабы движутся в сторону океана, эксперты объясняют «нашествие» влажной погодой и сезоном миграции, при этим обычно пик миграции приходится на осень.

Minval.az