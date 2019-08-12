В «Твиттере» появилось видео из города Стюарт штата Флорида, на котором сотни крабов перебегают дорогу и следуют дальше по тротуару. Убегая от машин, членистоногие прячутся в кустах, сообщает «Лайф».
Как пишут пользователи соцсетей, подобное нашествие ракообразных наблюдается в штате впервые.
Крабы движутся в сторону океана, эксперты объясняют «нашествие» влажной погодой и сезоном миграции, при этим обычно пик миграции приходится на осень.
[🌍] Une #invasion massive de #crabes qui «terrorise» les habitants dans la ville de #Stuart en #Floride. Une vague migratoire après l’éclosion des oeufs de juin à décembre 🦀 #futuraplanete #planete #crab pic.twitter.com/RMjq2enZ89
— Futura (@futurasciences) 11 августа 2019 г.