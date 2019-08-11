Нынешняя политика Индии в Кашмире направлена против мусульман и преследует цель изменить этнический баланс в регионе, заявил в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан.

«Комендантский час, подавление (протестов) и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию (индийской националистической организации) «Раштрия сваямсевак сангх», вдохновленной идеологией нацистов», — написал он на своей странице в Twitter.

«Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене (в 1938 году)?» — отметил премьер.

Имран Хан также выразил опасения, что «идеология индуистского превосходства «Раштрии сваямсевак сангх» в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.

Как пишет «Интерфакс», в августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил в минувший четверг, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что «за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек».

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир — эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Minval.az