Королева Британии Елизавета II жаловалась на неспособность политиков управлять государством, сообщает The Times со ссылкой на источник в королевском окружении.

Отмечается, что королева выразила такое мнение на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона после референдума о Brexit.

Источник утверждает, что с той поры, разочарование королевы только возросло.

«Я думаю, что она очень встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании в нынешнем политическом классе и его неспособности правильно управлять», – сказал собеседник издания.

«Корреспондент» отмечает, что до сих пор королевская семья держалась отстраненно и не выражала никаких взглядов на ситуацию с Brexit.

Согласно традиции, традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Minval.az