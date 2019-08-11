Снимки Антонио Бандераса, сделанные на премьере нового фильма с его участием — драмы Педро Альмодовара «Боль и Слава» — в Лондоне, порадовали фанатов актера. 58-летний Антонио выглядел на них, по мнению его поклонников, заметно помолодевшим. А ведь еще этой весной, когда Бандерас появился на Каннском кинофестивале, многие заметили, что несмотря на его загар, вид у актера был утомленный и нездоровый. И так как у Бандераса уже был один инфаркт, фанатов обеспокоило то, как выглядел Антонио.

Однако теперь Бандерас, похоже, в полном порядке: он бодр и полон сил. А его очаровательная 38-летняя подруга Николь Кимпел, прошествовавшая с актером по красной дорожке, по-прежнему смотрит смотрит на него с обожанием. Для появления на премьере Николь облачилась в незамысловатый, но эффектный наряд — ярко-желтый блейзер и белые брюки-скинни, позволившие ей подчеркнуть ее бесконечно длинные стройные ножки.

Издание 7Дней напоминает: о том, что Антонио и Николь начали встречаться, стало известно четыре года назад — вскоре после объявления о начале бракоразводного процесса Бандераса с его супругой Мелани Гриффит. Причем, злые языки утверждали тогда, будто, на самом деле, роман Бандераса с Кимпел начался гораздо раньше. И именно он стал последней каплей, переполнившей терпение Мелани и заставившей ее подать на развод.

Что же касается состояния здоровья Бандераса, то с тех пор, как он серьезно заболел, актер старается держать все под контролем. Ведь тогда — в январе 2107-го его увезли прямо из спортзала в тяжелом состоянии и он вполне мог погибнуть. К счастью, врачи вовремя сделали ему экстренную операцию — внедрив целых три стента — и провели необходимое лечение. Но с тех пор Антонио, как он утверждает, полностью изменил свое отношение к жизни. Он решил, что у него еще много незаконченных дел на Земле, и умирать ему рановато. Поэтому, как рассказал Бандерас, он решил перестать беспокоиться по поводу всяких пустяков. А свои силы сосредоточить на отношениях с близкими людьми и работе над тему фильмами, которыми он бы смог гордиться.

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