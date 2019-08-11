Фанаты Скарлетт Йоханссон пребывают в предвкушении ее грядущего бракосочетания. 34-летняя актриса уже совсем скоро сыграет свадьбу со своим женихом — Колином Жостом. Об этом сообщило издание Globe, получившее эту информацию от одной из подружек Скарлетт.

Как рассказала приятельница актрисы, свадьба состоится уже совсем скоро — этой осенью. Правда, конкретную дату подружка Скарлетт раскрыть не захотела, сообщив только, что день уже выбран и Йоханссон попросила своих друзей его не занимать. Саму церемонию бракосочетания актриса пожелала сделать интимной — то есть гостей на нее она приглашать не собирается. Зато сразу после того, как ее и Колина провозгласят мужем и женой, Йоханссон хочет утроить грандиозный банкет, на который позовет всех своих друзей. Причем Скарлетт уже выбрала место для празднования: она хочет собрать своих гостей в одном из модных ресторанов, расположенных на крыше нью-йоркского отеля.

Издание 7Дней отмечает, что о том, что Колин и Скарлетт обручились, СМИ сообщили в мае этого года. А позднее это подтвердил и официальный представитель актрисы — Марсель Паризо. В прошлом месяце актриса впервые показала экстравагантное помолвочное кольцо, подаренное ей Жостом.

Оно представляет собой крупный грушевидной формы бриллиант, закрепленный на ободке из черного металла. Что же касается романа Скарлетт с Колином, то он начался весной 2017-го — вскоре после того, как она, после трехлетнего брака, рассталась со своим супругом номер два и отцом ее единственной дочки Роуз — Роменом Дорьяком. А в первый раз актриса вышла замуж за Райана Рейнолдса, с которым она прожила два года с 2008-го по 2010-й.

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