По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде, сообщил РИА-Новости источник в военном госпитале Басхеаб.

В заявлении гуманитарного координатора ООН сообщается, что по меньшей мере 40 человек погибли, 260 пострадали в ходе начавшихся 8 августа столкновений.

«Наша главная забота прямо сейчас — отправить медицинские группы, чтобы спасти раненых. Мы также очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды», — сообщила Гранде.

Кроме того, она призвала все стороны конфликта выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и предпринять все усилия для защиты йеменских граждан.

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