Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявила о том, что она перенаправит 250 млн фунтов на создание новой Лаборатории искусственного интеллекта (ИИ). Она будет заниматься оцифровкой профилей пациентов, а ИИ на основании этих данных будет оценивать потенциальный риск возникновения заболеваний, сообщает CNN.

«Мы находимся на пороге технологической революции в области здравоохранения, которая может преобразовать опыт пациентов, сделав медицину прогностической, профилактической и персонализированной службой здравоохранения и ухода», — отметил писал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Национальная служба здравоохранения отмечает, что работа Лаборатории ИИ повысит эффективность скрининга рака за счет ускорения маммографии, сканирования мозга, глаз и сердца, а также позволит клиницистам лучше оценивать потребности в лекарствах, устройствах и хирургическом вмешательстве.

«В конечном счете цель заключается в повышении квалификации сотрудников, чтобы они могли использовать системы искусственного интеллекта для автоматизации повседневных задач», — отмечает исполнительный директор NHS Саймон Стивенс.

«Технология ИИ уже готова к практическому применению в здравоохранении, и наши инвестиции являются еще одним шагом в правильном направлении, чтобы помочь NHS стать мировым лидером в использовании этих важных технологий», — добавил Хэнкок.

Minval.az