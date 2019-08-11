Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом написал в Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно 6% смертей в мире, напомнил он.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности».

Замминистра отметил, что физическая активность – необходимая часть жизни каждого человека.

При этом нагрузка должна быть рациональной и «ни в коем случае не травматичной».

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