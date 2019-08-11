Полиция Италии задержала выходца из Ирака, который угрожал поджечь себя возле площади Святого Петра в Ватикане, сообщила римская газета il Messaggero.

Отмечается, что утром в субботу мужчина пришел на площадь Пия XII и стал выкрикивать бессвязные фразы, размахивая зажигалкой.

Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников.

Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.

Minval.az