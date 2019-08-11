Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия», сообщает агентство KCNA.

Приказ об учениях глава КНДР отдал после окончания разработок и создании опытного образца. Отмечается, что испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

Агентство не раскрывает характеристики оружия, которые испытывали военные, однако известно, что речь шла об учебных стрельбах. Северокорейский лидер заявил, что «новое оружие» может быть использовано в тактическом наступлении и отвечает идеям Чучхе.

6 августа на территории Северной Кореи зафиксировали пуск двух неопознанных снарядов. 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта.

Minval.az