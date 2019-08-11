Пара из Великобритании отметила 80-летнюю годовщину свадьбы, сообщает Mirror.

Джек (102 года) и Джоан Баре (100 лет) поженились в 3 августа 1939 года. Их считают самой пожилой парой в стране.

Когда супругов спросили о секрете такой долгой семейной жизни, Джоан ответила: «Если бы я знала, то уже давно была миллионером».

Но, отбросив шутки, британка добавила, что сохранить отношения им помогло терпение.

Джек и Джоан Баре также утверждают, что после того как муж вернулся со Второй мировой войны, они никогда не расставались больше чем на один день.

Minval.az