Совет Безопасности ООН по запросу Франции в может в ближайшие часы собраться на экстренную встречу для обсуждения эскалации в Ливии после гибели там двух сотрудников ООН при взрыве заминированного автомобиля. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник в организации.

«Франция запросила проведение экстренной встречи в 04:00, с докладом о ситуации в стране может выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта», — отметил собеседник агентства.

Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва, прогремевшего в ливийском городе Бенгази. Ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала противоборствующие стороны в стране установить гуманитарное перемирие в связи с праздником Ид аль-Адха. Объявить перемирие и сложить оружие в Ливии призвали также многочисленные неправительственные организации.

Minval.az