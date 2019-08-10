Астрофизики из Израиля обнаружили две планеты, которые пригодны для жизни.

Об этом пишет Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.

Как отмечается, речь идет о двух экзопланетах, которые расположены недалеко от красной звезды Тигарден. Эти две планеты с литерами TGb и TGc были открыты еще в 2003 году.

Уточняется, что планеты находятся на расстоянии 12,5 световых лет от Солнечной системы.

По мнению ученых, на поверхности планет может быть вода.

В то же время, уточняют исследователи, на планетах нет смены дня и ночи, поскольку они не вращаются.

Ученые также добавили, что температура на них колеблется в диапазоне между 0 и 50 °C.

Minval.az