Отряды сепаратистов из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) заявляют, что захватили президентский дворец, расположенный в Адене, экономической столице страны.

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление, распространенное представителем ЮПС.

По его словам, сепаратисты не встретили никакого сопротивления, сейчас они находятся внутри дворца.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что отряды ЮПС взяли под свой контроль три армейские казармы в городе.

По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок в Адене погибли более 20 человек.

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