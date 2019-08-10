На проходящем в России соревновании «Международные армейские игры — 2019» Армения вновь прибегла к провокации против Азербайджана.

Как передает Report, на этот раз на своем стенде армяне участникам «Международных армейских игр — 2019» преподнесли национальные музыкальные инструменты и предметы быта Азербайджана как свои исторические инструменты.

Так, среди музыкальных инструментов тар, саз, каманча и тутак были представлены как армянские национальные инструменты. Кроме того из предметов быта армянами был присвоен «Санак» (большой медный кувшин с длинным узким горлышком и с ручкой для ношения воды на плече или на спине).

Организаторы были проинформированы о факте, однако пока безрезультатно.

Minval.az