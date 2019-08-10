Очередная акция сторонников движения «желтых жилетов» проходит в субботу во французской столице, передает РИА Новости.

Люди в желтых жилетах и других предметах гардероба такого же цвета с утра собирались в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа.

Они пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом. В целом обстановка на акции была спокойной, гул толпы изредка прерывали лишь громкие свистки участников акции и слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон».

В районе выходов из метро и на прилегающих улицах дежурят усиленные наряды полицейского спецназа, фургоны которого также припаркованы неподалеку. Сотрудники полиции избирательно досматривали прохожих, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков.

Через некоторое время участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа — на субботу запланировано достаточно длинное шествие. Полиция, идущая во главе колонны, то и дело замедляет ее движение. Столкновений с правоохранителями и беспорядков пока не происходит.

Minval.az