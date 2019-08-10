Руководство США ведет себя слишком нерешительно по отношению к «Северному потоку-2», против которого затеяли санкции, заявил в интервью Bloomberg профессор Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Стерн отметил параллель с событиями времен Рональда Рейгана, который тоже пытался ввести санкции против топливного сектора СССР. Но все оказалось безуспешно. Так и сейчас конгресс до сих пор не смог принять законопроект о санкциях против газопровода, который почти достроен.

Ученый добавил, что эффективными могут оказаться только те санкции, которые имеют обратную силу.

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