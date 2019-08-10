По меньшей мере 13 человек погибли, еще 16 пропали без вести в результате супертайфуна «Лекима», который обрушился на восток Китая в первые часы субботы.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени.

Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный», наивысший, уровень тревоги, передает РИА Новости.

Больше всего пока последствия ощущаются в провинции Чжэцзян.

В районе бедствия уже погибли 13 человек, еще 16 пропали без вести. В общей сложности в пострадавших районах находятся более 3 миллионов человек, эвакуированы уже более 750 тысяч. Стихия разрушила свыше 200 зданий, ещё около 3200 получили различные повреждения.

В общей сложности на востоке и юге страны эвакуированы уже более миллиона человек, из них 250 тысяч — из Шанхая.

Minval.az